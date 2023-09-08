В кутюрном платье с бисером: звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон вышла в свет в роскошном наряде

Звезда "Гарри Поттера", 33-летняя британская актриса Эмма Уотсон, посетила церемонию вручения наград Soho House Awards в Нью-Йорке, вместе со своим братом Алексом и отцом Крисом Уотсонами.

Эмма выглядела очаровательно, поскольку надела изысканное и нежное платье от Модного дома Christian Dior из кутюрной коллекции осень-зима 2024. Этот наряд был выполнен из тонкой плиссированной ткани бежевого оттенка, а верхняя его часть была из белого бисера сплетенного в замысловатый узор, который выглядел как будто связанный крючком. Также у верхней части платья была бахрома из бисера, которая красиво ниспадала на юбку платья.

Образ Эмма дополнила высокой прической, крупными серьгами с белыми бусинами, лаконичными макияжем и маникюром. Обула она белые туфли от Manolo Blahnik, а в руке у нее был белый клатч тоже от Dior.

Эмма Уотсон / Фото: Associated Press

Брат актрисы отдал предпочтение темно-синему клетчатому, черным кроссовки и простой футболке.

Эмма Уотсон с братом / Фото: Associated Press

А вот отец решил в отличии от сына надеть костюм с белой рубашкой, но отказался от галстука.

Эмма Уотсон с отцом и братом / Фото: Associated Press

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