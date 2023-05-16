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В кутюрном платье с пикантным декольте: Алессандра Амбросио блистала на открытии Каннского кинофестиваля

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
341
Время на прочтение
1 мин
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В кутюрном платье с пикантным декольте: Алессандра Амбросио блистала на открытии Каннского кинофестиваля

Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

Сегодня стартует 76-й Каннский кинофестиваль. Гости потихоньку прибывают на красную дорожку.

Одной из первых на ней появилась бразильская модель Алессандра Амбросио. Она приехала на премьеру фильма-открытия фестиваля французского режиссера Майвенн Ле Беско "Жанна дю Барри" – исторической драмы с Джонни Деппом в главной роли.

Во Дворце фестивалей Алессандра Амбросио блистала в вечернем платье из кутюрной коллекции 2005 года Elie Saab, расшитом пайетками с глубоким вырезом на декольте и капюшоном. У наряда был небольшой шлейф.

Алессандра Амбросио / © Getty Images
Алессандра Амбросио / Фото: Getty Images

К образу модель подобрала босоножки на каблуках, серьги-висюльки, сделала светлый маникюр и вечерний макияж, а у нее на шее и зоне декольте сверкало роскошное колье из камней. Алессандра уверенно позировала перед камерами фотографов, ведь ей не привыкать к таким пикантным образам. Она часто выходит в полупрозрачных нарядах на дорожки.

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Дата публикации
Просмотры
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