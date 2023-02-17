В кутюрном платье с пышным подолом: Кристен Стюарт блистала на дорожке Берлинале

Открывал фестиваль фильм режиссера Ребекки Миллер "Иди ко мне, детка", главные роли в нем сыграли Питер Динклейдж и Энн Хэтэуэй.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

32-летняя Стюарт выбрала для выхода на дорожку платье с пышной юбкой из кутюрной коллекции 2023 от Дома Chanel. Кристен является амбассадором бренда и почти всегда появляется на светских мероприятиях в нарядах от Chanel.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Белое платье из тюля с рюшами, украшенном лентами на лифе с цветочным и принтом в виде животных Кристен дополнила чокером с бантом и черно-белыми сапогами на квадратных каблуках и с круглыми носами. Волосы актрисы были небрежно уложены, на веках были оранжевые тени, а на губах - едва заметный розовый блеск.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

Вчера, напомним, Кристен появилась на фотоколле в отеле Grand Hyatt, где появилась в брючном костюме из букле теплого оранжевого оттенка от Chanel, который состоял из удлиненного жакета и брюк клеш. Жакет Стюарт надела на голое тело без белья, а к брюкам подобрала массивные белые туфли на платформе и высоких каблуках.

Кристен Стюарт / Фото: Associated Press

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