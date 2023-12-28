В кутюрной куртке отца: дочь Ким Кардашьян удивила выбором наряда для рождественской вечеринки

Девочка выбрала особый и трогательный наряд для праздника.
Похоже, что чувство стиля и любовь к моде и роскоши передались детям Ким Кардашьян с молоком матери, ведь ее старшая дочка Норт не менее гламурная и стильная чем ее знаменитые родители.
На грандиозную рождественскую вечеринку своей матери 10-летняя девочка пришла в белых штанах, водолазке и кутюрной куртке от Модного дома Balmain, которая принадлежит ее отцу Канье Уэсту.
Ранее рэпер надевал ее на Met Gala в 2016 году, когда тема бала была посвящена влиянию современных технологий, а главным цветом вечера стал серебристый.
Лук Норт дополнила бриллиантовыми украшениями, и высокой прической с косичками.
Мать же девочки была не менее эффектной, поскольку надела винтажное платье от бренда Mugler из кутюрной коллекции осень-зима 1997 года.
Читайте также:
- О них говорили все: 15 главных платьев 2023 года
- Вся в черном и с оригинальным клатчем: Ким Кардашьян сводила сына на баскетбол
- Умеет удивлять: Ким Кардашьян нарядила 12 елок у себя в ванной