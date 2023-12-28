В кутюрной куртке отца: дочь Ким Кардашьян удивила выбором наряда для рождественской вечеринки

Похоже, что чувство стиля и любовь к моде и роскоши передались детям Ким Кардашьян с молоком матери, ведь ее старшая дочка Норт не менее гламурная и стильная чем ее знаменитые родители.

Ким Кардашьян с детьми / Фото: Instagram Ким Кардашьян

На грандиозную рождественскую вечеринку своей матери 10-летняя девочка пришла в белых штанах, водолазке и кутюрной куртке от Модного дома Balmain, которая принадлежит ее отцу Канье Уэсту.

Ранее рэпер надевал ее на Met Gala в 2016 году, когда тема бала была посвящена влиянию современных технологий, а главным цветом вечера стал серебристый.

Канье Уэст в 2016 году / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян и Канье Уэст в 2016 году / Фото: Associated Press

Лук Норт дополнила бриллиантовыми украшениями, и высокой прической с косичками.

Кім Кардашян и Норт / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Мать же девочки была не менее эффектной, поскольку надела винтажное платье от бренда Mugler из кутюрной коллекции осень-зима 1997 года.

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