В кюлотах и культовых туфлях Manuel Blahnik: Сара Джессика Паркер попала под прицел папарацци

В кюлотах и культовых туфлях Manuel Blahnik: Сара Джессика Паркер попала под прицел папарацци

Действие нового сериала будет происходить спустя 20 лет после событий "Секса в большом городе".

56-летняя Сара Джессика Паркер вместе со своими коллегами Синтией Никсон и Кристин Дэвис активно сейчас снимается в Нью-Йорке в новом сериале And Just Like That..., который станет продолжением культового шоу "Секс в большом городе". Подробности сюжета пока держатся в секрете, но известно, что в десятисерийном проекте появятся некоторые актеры, которые играли в сериале ранее.

Например вчера папарацци удалось заснять трио подруг и еще двух их коллег - Марио Кантоне и Уилли Гарсона. Они играли одну из сцен на улице.

Для Сары Джессики костюмеры выбрали очень стильный и эффектный образ, который состоял из молочного блейзера, белой блузы на золотых пуговицах, а также кюлот изумрудного цвета. Дополнили образ крупный синий цветок на блейзере и культовый синие лодочки с брошкой от Manuel Blahnik, которые стали символом сериала "Секс в большом городе".

Съемки сериала And Just Like That... / Getty Images

Кантоне и Гарсон были в стильных костюмах и рубашках, а вот Синтия Никсон и Кристин Дэвис в платьях миди, которые сочетались с идеально подобранными аксессуарами в тон.

Съемки сериала And Just Like That... / Getty Images

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Съемки сериала And Just Like That... (7 фото)

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