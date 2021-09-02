В кюлотах и модной блузе Max Mara: Дрю Бэрримор на съемках в Нью-Йорке

В кюлотах и модной блузе Max Mara: Дрю Бэрримор на съемках в Нью-Йорке

Для своего появления в центре "Большого яблока" знаменитость выбрала наряд в любимом стиле.

Голливудскую актрису и телеведущую Дрю Бэрримор сфотографировали в Нью-Йорке, когда она и журналистка Гейл Кинг решили покататься на колесе обозрения. Но все это сопровождалось съемкой, возможно, для нового выпуска развлекательного шоу The Drew Barrymore Show.

Дрю была одета в полосатые кюлоты и блузу с длинными рукавами и бантом на шее от бренда Max Mara, а вот завершили этот аутфит сапоги темно-синего цвета на шпильках.

Дрю Бэрримор / Getty Images

Впервые в эфир шоу Дрю вышло в 14 сентября 2020 года. Съемки проводятся как в студи так и в городе. Часто в гостях у актрисы бывают различные звезды, которые рассказывают свои истории. Дрю для себя выбрала строгий образ в стиле 70-х, ведь часто появляется в широких брюках-кюлотах и блузах с бантами и завязками.

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