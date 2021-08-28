В кутюрном наряде от Balenciaga: что известно о новом свадебном платье Ким Кардашьян

В кутюрном наряде от Balenciaga: что известно о новом свадебном платье Ким Кардашьян

Ким и Канье опять у всех на слуху из-за нового перформанса рэпера.

Уже несколько месяцев Канье Уэст "играет" со своими фанатами перенося релиз долгожданного альбома Donda, посвященного его покойной матери Донде Уэст. Для представления своей новой работы он дал несколько масштабных концертов на стадионе, в центре которого была построена церковь. Во время грандиозного шоу рэпер вышел на сцену полностью в огне (буквально), пел с Мэрилином Мэнсоном, а в финале песни No Child Left Behind стадион просто взорвался, ведь на его центр в рамках перформанса вышла ни кто иная как Ким Кардашьян - бывшая жена Уэста.

Канье Уэст / Getty Images

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Означает ли появление Ким воссоединение пары пока не ясно, но появилась она на публике в лаконичном свадебном платье от Balenciaga из коллекции осень-зима 2021 года, которое дебютировало на Неделе моды в Париже в июле. На голове у звезды была фата, полностью закрывавшая ее лицо и руки, а волосы были заплетены в длинную косу.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Одним из тех, кто работал с Канье над созданием его шоу был креативный директо бренда Balenciaga модельер Демна Гвасалия. Как раз он создал часть костюмов самого Уэста и платье Ким.

Белый свадебный наряд хоть и был представлен в новой коллекции бренда, но является переосмыслением культового образа, которое создал сам Кристобаль Баленсиага в 1967 году. Оригинальный лаконичный наряд был сшит с плотной ткани, имел длинный шлейф, а вместо фаты к нему прилагался головной убор напоминающий головной убор монахини, ведь как раз в этот период своей жизни Баленсиага много времени уделял религии.

Через год после того как платье было представлено миру, в 1968 году, дизайнер решил завершить карьеру и закрыть дома моды в Париже, Сан-Себастьяне и Мадриде.

Демна Гвасалия был не первым креативным директором Balenciaga, кто переосмыслял этот образ, ведь 2008 году тогдашний креативный директор марки Николя Жескьер показывал шляпы вдохновленные тем образом.

Показ Balenciaga весна-лето 2012, Неделя моды в Париже / Getty Images

Но кутюрные коллекции не показывались Balenciaga уже 53 года и белый наряд Ким был представлен как раз на возрожденном показе высокой моды этого бренда.

Кстати, Канье полностью удалил все посты со своего Instagram и отписался практически от всех, кроме Ким. Также он запостил ее фото.

Instagram Канье Уэста / Канье Уэст/Instagram

Ким тоже опубликовала серию снимков с перформанса своего бывшего мужа.

Ким Кардашьян и Канье Уэст / Instagram Ким Кардашьян

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