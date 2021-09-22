В лакированном мини и ботфортах: жена экс-"Холостяка" в откровенном луке соблазнительно позировала на полу

В лакированном мини и ботфортах: жена экс-"Холостяка" в откровенном луке соблазнительно позировала на полу

Даша Хлистун показала горячие кадры из пикантной фотосъемки.

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Хлистун – спустя 4 месяца после рождения ребенка вернула себе дородовую форму и приступила к работе. Она снялась в пикантной фотосессии, в которой предстала в сексуальном образе. Снимки модель опубликовала в Instagram.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

Хлистун перед камерой появилась в черном лакированном мини-платье, черном белье, которым иногда сверкала на камеру, и черных лакированных ботфортах на шпильках.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

Волосы ей собрали в гладкий хвост и сделали макияж с акцентом на глазах. Девушка сексуально позировала, лежа на полу.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

Даша также выложила видео со съемки, где показала, как соблазнительно и эротично она позировала.

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