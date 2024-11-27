В лакированном платье с мехом цвета спелой вишни: американская певица в эффектном луке сияла на ивенте

Американская певица Марен Моррис посетила в Лос-Анджелесе ежегодное празднование Рождества в Grove Tree Lighting Celebration от FOX 11.

Для своего появления она выбрала эффектный аутфит. На Марен было лакированное платье цвета спелой вишни с эко-мехом в зоне декольте и без бретелек. Наряд она дополнила черными капроновыми колготами и красными остроносыми туфлями.

Марен Моррис / Фото: Getty Images

Моррис сделала прическу "Мальвина" с локонами, макияж с пышными ресницами, молочный маникюр, уши украсила золотыми серьгами, а руки – золотым кольцом.

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