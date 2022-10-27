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В лакированном топе и плиссированной юбке: улыбающаяся Керри Вашингтон побывала на ток-шоу

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В лакированном топе и плиссированной юбке: улыбающаяся Керри Вашингтон побывала на ток-шоу

Керри Вашингтон / Фото: Getty Images

45-летняя актриса и политическая активистка приняла участие в дневном ток-шоу.

Папарацци подловили Керри Вашингтон, когда она вышла из павильона дневного американского ток-шоу The View в Нью-Йорке.

Актриса выглядела прекрасно и была в хорошем настроении. Она с улыбкой встретила фотографов.

Керри продемонстрировала нежный лук. На ней был лакированый топ песочного цвета без бретелек и плиссированная асимметричная юбка светло-бежевого оттенка. На талии она завязала пояс в тон наряда.

Керри Вашингтон / © Getty Images
Керри Вашингтон / Фото: Getty Images

Вашингтон обула белые туфли, волосы уложила назад, сделала макияж с акцентом на глазах и украсила уши серьгами-кольцами.

Напомним, ранее Вашингтон посетила премьеру фильма "Школа добра и зла" в Лос-Анджелесе. Там она предстала в стильном образе от Ralph Lauren. На ней был укороченный трикотажный топ-поло фисташкового цвета.

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Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
193
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