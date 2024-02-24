В лакированной кожанке и малиновой юбке: Сальма Хайек с мужем сходила на показ Gucci

Актриса выбрала для своего выхода эффектный аутфит.

В объективы папарацци на Миланской неделе моды попали мыльярдер Франсуа-Анри Пино и Сальма Хайек. Супруги посетили показ коллекции сезона осень/зима 2024-2025 Модного дома Gucci.

Сальма, как всегда, выглядела эффектно. Она была одета в красную лакированную кожанку, бежевый топ в рубчик и юбку малинового оттенка.

Сальма Хайек и Франсуа-Анри Пино / Фото: Getty Images

Аутфит актриса дополнила бордовыми босоножками на высокой платформе и каблуках, а также бордовой сумкой.

Она сделала идеально ровную укладку, макияж ягодного оттенка, на лицо надела черные очки и украсила уши золотыми серьгами.

Франсуа-Анри был одет в темно-синий бомбер, черную водолазку, черные брюки и черные туфли.

Напомним, Сальма Хайек в ярком купальнике продемонстрировала стройное тело на отдыхе.

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