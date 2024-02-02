В лакированной юбке и босоножках с Х-образными ремешками: Эмма Стоун на презентации фильма

Мероприятие состоялось в Лондоне.
Голливудская звезда Эмма Стоун, которая в этом году среди номинантов на премию "Оскар" за лучшую женскую роль, посетила специальный показ фильма "Бедные-несчастные" и интервью, которое последовало после него. Мероприятие она посетила с режиссером картины Йоргосом Лантимосом.
Актриса надела черную лакированную юбку от бренда Louis Vuitton трапециевидной формы и с разрезом спереди, которую сочетала с лаконичной майкой, капроновыми колготками и стильными туфлями в ретро-стиле.
Также актриса сделала лаконичную укладку, макияж и накрасила ногти черным лаком.шею девушки украшала подвеска от Tiffany & Co. Elsa Peretti Bean, стоимость которой составляет 1 725 долларов.
С таким украшение ранее была замечена американская певица Оливия Родриго. Девушка сочетала аксессуар с черным длинным платьем.
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