В лакированных перчатках и без белья: финалистка "Холостяка-10" показала фото топлес

В лакированных перчатках и без белья: финалистка "Холостяка-10" показала фото топлес

Дана Оханская снялась в откровенной фотосессии.

Финалистка 10-го сезона проекта "Холостяк" — Дана Оханская — снялась в пикантной фотосессии, в которой появилась топлес.

Одета девушка была в белые брюки, черные туфли и длинные лакированные перчатки, украшенные сверху золотыми браслетами.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

Обнаженную грудь Дана игриво прикрывала рукавами. На ее шее была широкая золотая цепь, которая нынче в тренде, а в ушах — золотые серьги-кольца. Волосы она собрала в пучок и сделала легкий максимально естественной макияж. Она выглядела очень сексуально.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

Позировать в таких смелых образах для Оханской — не проблема, ведь она — профессиональная модель. И, кстати, это у нее очень круто получается.

Вот недавно Дана снялась в нежном фотосете, где появилась в белом кружевном белье, демонстрируя стройную фигуру.

Дана Оханская / Instagram Даны Оханской

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Образы финалистки шоу "Холостяк-10" Даны Оханской (26 фото)

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