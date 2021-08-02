В лакированных перчатках и без белья: финалистка "Холостяка-10" показала фото топлес

Дана Оханская снялась в откровенной фотосессии.
Финалистка 10-го сезона проекта "Холостяк" — Дана Оханская — снялась в пикантной фотосессии, в которой появилась топлес.
Одета девушка была в белые брюки, черные туфли и длинные лакированные перчатки, украшенные сверху золотыми браслетами.
Обнаженную грудь Дана игриво прикрывала рукавами. На ее шее была широкая золотая цепь, которая нынче в тренде, а в ушах — золотые серьги-кольца. Волосы она собрала в пучок и сделала легкий максимально естественной макияж. Она выглядела очень сексуально.
Позировать в таких смелых образах для Оханской — не проблема, ведь она — профессиональная модель. И, кстати, это у нее очень круто получается.
Вот недавно Дана снялась в нежном фотосете, где появилась в белом кружевном белье, демонстрируя стройную фигуру.
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