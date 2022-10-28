В лаконично красном платье с открытой спиной: "Чудо-женщина" Галь Гадот на вечеринке

В Лос-Анджелесе ни дня без светского мероприятия, поэтому у знаменитостей всегда есть возможность выгулять новые платья. Галь Гадот, например, продемонстрировала на днях лаконичный образ от французского бренда Givenchy, который был впервые представлен в начале этого месяца в коллекции весна-лето 2023.

Наряд был полностью однотонным и довольно закрытым спереди. Однако платья актрисы была голой и украшена драпировкой-качелями, которая добавляла наряду утонченности и подчеркивала красивую фигуру Галь.

Дополнили образ черные босоножки, черный оттенок лака на ногтях, у золотые украшения - серьги-пусеты и браслеты.

Галь Гадот / Фото: Getty Images

Мероприятие, которое посетила звезда, было организовано брендом Tiffany & Co. в честь запуска их новой коллекции Lock и проходило в отеле Sunset Tower в Лос-Анджелесе. Среди гостей были приглашены актеры, модели, звезды реалити и предприниматели.

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