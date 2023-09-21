В лаконичном черном наряде: супермодель 90-х Линда Евангелиста вышла в свет в Милане

Звезда сотрудничает с этим Модным домом, поэтому решила посетить и показ.

Супермодель 90-х Линда Евангелиста после неудачной косметической процедуры по замораживанию жира, из-за которой не появлялась на публике шесть лет, начала чаще выходить в свет. Звезда посетила модное шоу прет-а-порте бренда Fendi, которое прошло в Милане в рамках Недели моды.

Линда Евангелиста / Фото: Associated Press

Линда надела оверсайз наряд, который состоял из жакета на пуговице с V-образным декольте и брюк со стрелками и разрезами.

Образ модель дополнила нюдовым маникюром, лаконичным макияжем, драгоценными серьгами с бриллиантами и босоножками. Также в руке она держала небольшой прямоугольный клатч.

Линда Евангелиста / Фото: Associated Press

Это уже третье появление Евангелисты на публике в этом месяце. Не так давно она посетила модное мероприятие Vogue World и продефилировала там на подиуме с Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Кристи Тарлингтон. Тогда супермодели 90-х закрыли модное шоу в Лондоне в роскошных образах.

Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста, Кристи Тарлингтон / Фото: Getty Images

Также Линда вышла в свет с сыном - 16-летним Августином Джеймсом, которого родила от французского миллиардера Франсуа-Анри Пино.

Линда Евангелиста и Августин Джеймс Евангелиста / Фото: Getty Images

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