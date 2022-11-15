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В лаконичном черном платье на бретельках: Аня Тейлор-Джой на премьере фильма

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
286
Время на прочтение
1 мин
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В лаконичном черном платье на бретельках: Аня Тейлор-Джой на премьере фильма

Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Знаменитость решила надеть платье простого фасона.

Звезда нашумевшего сериала "Ход королевы" Аня Тейлор-Джой позирует перед презентацией фильма режиссера Марка Майлода "Меню", где сыграла вместе с Николасом Холтом. Мероприятие проходило в The 92nd Street Y - культурном и общественном центре, расположенном в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена, в Нью-Йорке.

На мероприятии актриса появилась в лаконичном черном шелковом платье на тонких бретельках. Образ девушки дополнили босоножки на тонких ремешках и макияж с красной помадой на губах. 

Волосы Ани были немного накручены и собраны сзади, а в макияже глаз визажисты использовали коричневые и золотые тени с блестками. Также свои руки актриса украсила множеством колец и красным маникюром.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press
Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

Актриса также сделала несколько снимков с коллегами по фильму, а после приняла участие в обсуждении картины.

Аня Тейлор-Джой с коллегами / © Associated Press
Аня Тейлор-Джой с коллегами / Фото: Associated Press
Аня Тейлор-Джой / © Associated Press
Аня Тейлор-Джой / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
286
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