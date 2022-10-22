В лаконичном комбинезоне и с гламурной сумкой: Ким Кардашьян сфотографировали в день ее рождения

Ким была одета очень просто, а вот выглядела грустной.

Вчера, 21 октября, звезда реалити-шоу, дизайнер и основательница косметического бренда празднова свой 42-й день рождения. Празник Ким решила провести по-тихому, с детьми и племянниками. Это, вероятно, связано со скандалами, которые в последнее время окутали семью знаменитости.

Все дело в бывшем муже Кардашьян - репере Канье Уэсте. Скандалист публично оскорблял известных личностей, среди которых были Хейли Бибер и Джиджи Хадид, в соцсетях, высказывался о президенте Байдене, а также желал смерти евреям из-за чего с ним отказались сотрудничать Balenciaga и Vogue.

Ким же заметили, когда она выходила с машины в компании детей. Знаменитость направлялась на баскетбольный матч своей дочери Норт, чтобы поддержать девочку.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

На знаменитости был однотонный кэтсьют темно-серого цвета, который она сочетала с усыпанной стразами сумкой Balenciaga и черными вьетнамками. Волосы Ким просто распустила.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Согласно Daily Mail, Ким больше не общается с бывшим мужем и не отвечает на его звонки.

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