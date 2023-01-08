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В лаконичном костюме от известного дизайнера: Ева Лонгория посетила кинофестиваль

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
423
Время на прочтение
1 мин
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В лаконичном костюме от известного дизайнера: Ева Лонгория посетила кинофестиваль

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Звезда "Отчаянных домохозяек" выбрала лаконичный образ.

Актриса Ева Лонгория посетила Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс, также стала гостью бранча, организованного в рамках этого мероприятия. Звезда появилась перед камерами в лаконичном образе от австралийского бренда Maticevski.

На ней был светло-серый костюм состоящий из блузы с драпировкой и разрезами на рукавах, а также брюк-палаццо со стрелками.

Свой наряд звезда дополнила бордовыми туфлями, несколькими украшениями, макияжем и элегантной прической, в которой прядка волос красиво ниспадала на бок.

Ева Лонгория / © Getty Images
Ева Лонгория / Фото: Getty Images

В Instagram же Ева поделилась коротким видео, как позировала фотографам в этом гламурном образе.

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Дата публикации
Просмотры
423
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