В лаконичном костюме от известного дизайнера: Ева Лонгория посетила кинофестиваль

Актриса Ева Лонгория посетила Международный кинофестиваль в Палм-Спрингс, также стала гостью бранча, организованного в рамках этого мероприятия. Звезда появилась перед камерами в лаконичном образе от австралийского бренда Maticevski.

На ней был светло-серый костюм состоящий из блузы с драпировкой и разрезами на рукавах, а также брюк-палаццо со стрелками.

Свой наряд звезда дополнила бордовыми туфлями, несколькими украшениями, макияжем и элегантной прической, в которой прядка волос красиво ниспадала на бок.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

В Instagram же Ева поделилась коротким видео, как позировала фотографам в этом гламурном образе.

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