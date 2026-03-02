В лаконичном лавандовом платье и в компании мужа: Эмма Стоун пришла церемонию

Эмма Стоун / © Associated Press

Эмма Стоун как амбассадор Модного дома Louis Vuitton, надевала много их творений на различные церемонии, красной дорожки и на «Оскар». Уже на протяжении многих лет ни один сезон награждений она не изменяет любимому бренду и именно поэтому Николя Жескьер, креативный директор бренда, снова создал для звезды образ для выхода в свет.

Эмма носила на премии Annual Actor Awards платье нежного оттенка лаванды, которое имело очень лаконичный дизайн и немного напоминало платье-комбинацию. Наряд был длинным, прямым, с тонкими бретельками, однако не обтягивал фигуру, а имел свободный фасон.

Эмма Стоун / © Associated Press

Однако это платье было не таким простым как казалось на первый взгляд, ведь на самом деле полностью расшито стеклярусом, который добавлял ему объема и фактуры. Дополняло наряд болеро с длинными рукавами, тоже расшитое фиолетовым стеклярусом.

На мероприятии Стоун появилась со своим мужем — актером Дэйвом Маккери. Обычно пара не афиширует свои отношения и редко выходит вместе на красные дорожки.

Эмма Стоун и ее муж Дэйв Маккери / © Associated Press

В этом году Эмма также одна из номинанток на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль» за работу в фильме «Бугония». 37-летняя актриса стала вторым самым молодым человеком — и самой молодой женщиной — в истории «Оскара», которая получила семь номинаций. Только Уолт Дисней был моложе, когда достиг этого количества в 1936 году только в 34 года. Мерил Стрип была рекордсменкой среди женщин — актрисе было 38 лет, когда ее номинировали в седьмой раз, еще в 1988 году. Стоун также стала первой женщиной, которую дважды номинировали за продюсирование и актерскую игру в одном фильме.