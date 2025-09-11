ТСН в социальных сетях

93
1 мин

В лаконичном наряде от Chanel: Линдсей Лохан заметили на спортивном мероприятии в Нью-Йорке

Актрису сфотографировали в Нью-Йорке на 15-й день Открытого чемпионата США по теннису.

Линдсей Лохан

Линдсей Лохан / © Getty Images

Линдсей Лохан — звезда фильма «Чумовая пятница» — шла в Национальном теннисном центре одетая в мини-платье от Chanel. Это был винтажный наряд в крупный принт, который можно было увидеть на показе 1996-го года.

Линдсей сочетала платье с коротким тренчем цвета хаки, сумкой Chanel классической модели, а также коричневыми культовыми туфлями с открытой пяткой и черным мысом.

Это не первый раз, когда Линдсей появилась на этом теннисном мероприятии, ведь также она посетила открытие чемпионата с мужем. В тот раз Линдсей очаровала поклонников своим лаконичным летним платьем от бренда Khaite молочного оттенка, у которого были тонкие бретельки, свободный фасон и принт в виде красных цветов.

Напомни, что также мы собрали три лучших образа звезд тенниса с чемпионата US Open 2025.

93
