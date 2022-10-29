В лаконичном наряде с разрезом: актриса Кэрри Маллиган посетила гала-вечер Беверли-Хиллз

Актриса на церемонии награждения WIF 2022 27 октября в Калифорнии.
Двукратная номинантов на премию "Оскар" Кэри Маллиган, хорошо известна киноманам по фильму "Великий Гэтсби", посетила мероприятие в Лос-Анджелесе - церемонию награждения Women In Film Honor 2022, которая состоялась в Беверли-Хиллз.
Это мероприятие проводится ежегодно с 1973 года фондом который борется за права женщин в киноиндустрии.
Актриса надела по такому случаю очень простой лук - однотонное платье верхняя часть которого была выполнена в виде майки, а низ имел высокий разрез. На талии платье украшало лишь несколько оборок.
Дополняли лук актрисы прическа каре, серьги и черные туфли. Однако платье Кэри выглядело хоть и элегантным, но было довольно скучным в сравнении с луками других знаменитостей. Во время выступления на сцене она добавила в образ еще и пальто.
Среди гостей мероприятия также были Джейн Фонда, Оливия Уайлд и звезда TikTok Эддисон Рэй.
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