В лаконичном образе: Гвинет Пэлтроу вышла на прогулку в Нью-Йорке

На прошлой неделе голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу заметили на прогулке в Нью-Йорке. Звезда была одета очень просто и комфортно.

На Гвинет были бежевые укороченные штаны-капри с завязками на талии, легкая белоснежная рубашку с короткими рукавами, кроссовки, несколько золотых украшений и солнцезащитные очки. Свою оригинальную блузу актриса и предпринимательница застегнула на все пуговицы. Единственным ярким акцентом в этом образе стала сумка на длинном ремешке от бренда Hermes.

Гвинет Пэлтроу / Фото: Getty Images

После этого звезда встретилась со своей 18-летней дочерью Эппл Мартин, и многие СМИ отметили, что девушка очень похожа на свою оскароносную мать. Вероятно, мать и дочь решили провести несколько дней вместе и оторваться, поскольку в Instagram Гвинет опубликовала фото из салона красоты, ресторана, прогулки и даже концерта.

Instagram Гвинет Пэлтроу

Instagram Гвинет Пэлтроу

Instagram Гвинет Пэлтроу

Instagram Гвинет Пэлтроу

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