В лаконичном образе от Gucci и с розовым маникюром: Гарри Стайлс на показе фильма в Лос-Анджелесе

28-летний певец и актер Гарри Стайлс посетил премьерный показ фильма "Мой полицейский" в Лос-Анджелесе, где сыграл главную роль вместе с Эммой Корин и Дэвидом Доусоном. На мероприятие знаменитость пришел в образе от итальянского Модного дома Gucci, амбассадором которого является.

На Гарри был лаконичный черный костюм, состоящий из брюк и пиджака с воротником-стойкой и карманами, а также лакированного широкого пояса с пряжкой. Этот костюм был представлен брендом в коллекции весна-лето 2023 в Милане.

Дополнили лук Стайлс туфли на небольших каблуках, его роскошная кудрявая шевелюра, несколько колец и розовый маникюр.

Гарри Стайлс / Фото: Associated Press

Также на фотоколл вышел коллега Гарри по картине - актер Дэвид Доусон.

Гарри Стайлс и Дэвид Доусон / Фото: Associated Press

В основе сюжета фильма "Мой полицейский" одноименная книга Бетана Робертса, а сама история будет повествовать о любовном треугольнике между полицейским Томом, школьной учительницей Мэрион и куратором музея Патриком Хейзелвудом.

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