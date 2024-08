В лаконичном платье белого цвета: Ева Лонгория на вечеринке в Лос-Анджелесе

Актриса Ева Лонгория - звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" - посетила вечеринку Генри Уинклера и его жены Стейси, которая прошла в доме пары. Мероприятие проводилось в честь шестой годовщины существования организации This Is About Humanity, которая была основана дочерью пары Зои Уинклер Рейнис.

Лонгория появилась на мероприятии в лаконичном белом платье классического фасона, у которого не было рукавов, юбка была длины миди, а также имело V-образное декольте. Также платье имело черный пояс на талии, который Лонгория дополнила черными босоножками с открытым носком и ремешками.

Мероприятие она посетила вместе с Лорен Санчес - невестой американского миллиардера Джеффа Безоса. 54-летняя женщина появилась на публике в платье от Alexander McQueen, который часто носит и очень любит принцесса Кейт.

Ева Лонгория и Лорен Санчес / Фото: Getty Images

Напомним, что недавно с участием Лонгории вышел сериал Земля женщин, который она продвигала в промо-туре в очень эффектных платья. Во время посещения интервью она продемонстрировала наряд морковного оттенка от бренда Simkhai. Платье было на одно плечо и имело необычную шнуровку и высокий разрез на юбке. Этот наряд кардинально отличался от того, что она выбрала для вечеринки в Калифорнии.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

