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- Шоу-бизнес
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В лаконичном платье: Джиллиан Андерсон из сериала "Секретные материалы" вышла в свет
Однотонный наряд лаконичного дизайна отлично смотрелся на знаменитости.
Звезда сериалов «Секретные материалы» и «Половое воспитание» Джиллиан Андерсон вышла на фотоколл премии CineMerit и премьеры фильма «Соляной путь». Все это проводилось в рамках Мюнхенского кинофестиваля.
Актриса надела для своего выхода лаконичное платье Jacquemus в любимом стиле — наряд молочного оттенка, с подчеркнутой талией, широкой юбкой и длины миди. У платье не было рукавов, но было глубокое круглое декольте. Свой наряд Джиллиан дополнила лаконичными босоножками на высоких каблуках и темно-коричневым клатчем с золотой застежкой.
Буквально несколько дней тому назад бренд Jacquemus презентовал в Париже новую коллекцию и среди гостей мероприятия было много знаменитостей, среди которых особое внимание привлекла французская модель и актриса Летиция Каста. Звезда появилась в мини-платье, которое напоминало по дизайну косуху, а также было выполнено в таком же цвете, как и платье Джиллиан.