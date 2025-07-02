ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
733
Время на прочтение
1 мин

В лаконичном платье: Джиллиан Андерсон из сериала "Секретные материалы" вышла в свет

Однотонный наряд лаконичного дизайна отлично смотрелся на знаменитости.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Джиллиан Андерсон

Джиллиан Андерсон / © Getty Images

Звезда сериалов «Секретные материалы» и «Половое воспитание» Джиллиан Андерсон вышла на фотоколл премии CineMerit и премьеры фильма «Соляной путь». Все это проводилось в рамках Мюнхенского кинофестиваля.

Актриса надела для своего выхода лаконичное платье Jacquemus в любимом стиле — наряд молочного оттенка, с подчеркнутой талией, широкой юбкой и длины миди. У платье не было рукавов, но было глубокое круглое декольте. Свой наряд Джиллиан дополнила лаконичными босоножками на высоких каблуках и темно-коричневым клатчем с золотой застежкой.

Джиллиан Андерсон / © Getty Images

Джиллиан Андерсон / © Getty Images

Буквально несколько дней тому назад бренд Jacquemus презентовал в Париже новую коллекцию и среди гостей мероприятия было много знаменитостей, среди которых особое внимание привлекла французская модель и актриса Летиция Каста. Звезда появилась в мини-платье, которое напоминало по дизайну косуху, а также было выполнено в таком же цвете, как и платье Джиллиан.

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

Джиллиан Андерсон / © Associated Press

 Джиллиан Андерсон / © Getty Images

 Джиллиан Андерсон / © Getty Images

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie