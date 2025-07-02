В лаконичном платье: Джиллиан Андерсон из сериала "Секретные материалы" вышла в свет

Джиллиан Андерсон / © Getty Images

Реклама

Звезда сериалов «Секретные материалы» и «Половое воспитание» Джиллиан Андерсон вышла на фотоколл премии CineMerit и премьеры фильма «Соляной путь». Все это проводилось в рамках Мюнхенского кинофестиваля.

Актриса надела для своего выхода лаконичное платье Jacquemus в любимом стиле — наряд молочного оттенка, с подчеркнутой талией, широкой юбкой и длины миди. У платье не было рукавов, но было глубокое круглое декольте. Свой наряд Джиллиан дополнила лаконичными босоножками на высоких каблуках и темно-коричневым клатчем с золотой застежкой.

Джиллиан Андерсон / © Getty Images

Буквально несколько дней тому назад бренд Jacquemus презентовал в Париже новую коллекцию и среди гостей мероприятия было много знаменитостей, среди которых особое внимание привлекла французская модель и актриса Летиция Каста. Звезда появилась в мини-платье, которое напоминало по дизайну косуху, а также было выполнено в таком же цвете, как и платье Джиллиан.

Реклама

Джиллиан Андерсон / © Associated Press Джиллиан Андерсон / © Associated Press Джиллиан Андерсон / © Associated Press Джиллиан Андерсон / © Associated Press Джиллиан Андерсон / © Associated Press Джиллиан Андерсон / © Associated Press Джиллиан Андерсон / © Getty Images