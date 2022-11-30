В лаконичном платье-футляре: Риз Уизерспун на премьере романтического фильма в Нью-Йорке

29 ноября в Лос-Анджелесе состоялась премьера романтического фильма "Кое-что от Тиффани". Одним из гостей мероприятия стала Риз Уизерспун, однако в этой истории мы ее не увидим как актрису, поскольку Риз выступила лишь исполнительным продюсером фильма.

На мероприятии знаменитость появилась в черном однотонном платье-футляре с немного спущенными широкими бретельками.

Наряд она дополнила золотым колье, лаконичными серьгами-пусетами и туфлями-лодочками. Также Уизерспун сделали стильную укладку и лаконичный макияж.

Риз Уизерспун / Фото: Associated Press

Фильм "Кое-что от Тиффани" расскажет романтическую историю пары, которая встретилась из-за случайно перепутанных подарков, купленных в знаменитом ювелирном магазине Tiffany & Co. Главные роли исполнят Зои Дойч и Кендрик Сэмпсон.

Риз Уизерспун, Зои Дойч и Кендрик Сэмпсон / Фото: Associated Press

Этот фильм - не единственный проект продюсерской компании Уизерспун Hello Sunshine. В перечне их проектов фильмы: "Исчезнувшая", "Дикая", "Там, где раки поют", а также сериалы: "Большая маленькая ложь", "Утреннее шоу" и "И повсюду тлеют пожары". Также совсем недавно Риз презентовала сериал "Вкус к жизни" с Зои Салданой в главной роли.

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