В лаконичном платье и ботильонах: Джессику Честейн сфотографировали папарацци в театре

Она теперь еще играет в театре, в частности, в пьесе норвежского драматурга.

Оскароносную актрису Джессику Честейн сфотографировали папарацци за кулисами спектакля "Кукольный дом", в котором она сейчас играет в Нью-Йорке. Это одна из самых популярных работ норвежского драматурга Генрика Ибсена, действие пьесы происходит в 1879 году.

В театральной постановке Честейн одета в темно-синее платье с рукавами три четверти и юбкой А-силуэта, разработанное брендом Gabriela Hearst.

Платье актриса носит с плотными колготками и синими ботильонами. Также в ее ушах можно заметить небольшие серьги. Волосы Джессике собрали в лаконичную прическу и сделали лаконичный макияж.

Джессика Честейн / Фото: Getty Images

В этом спектакле Честейн играет главную роль - Нору Хелмер, несчастную домохозяйку, которая решает уйти от мужа.

Напомни, что также недавно был отмечен театральный талант актрисы Джоди Комер. Девушке вручили награду Olivier Awards, которая присуждается Лондонским театральным сообществом в качестве признания профессиональных достижений в сфере театра. Премию ей вручили за игру в спектакле Prima Facie, который показывали в Лондоне. В этой постановке одного актера она играла блестящего адвоката по имени Тесса.

Джоди Комер / Фото: Associated Press

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