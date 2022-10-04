В лаконичном платье и гламурных мюлях: Дженна Дьюэнн сходила на интервью в эффектном луке

В этом милом платье она акцентировала внимание на своих потрясающих ногах.
Актриса Дженна Дьюэнн посетила радиостанцию SiriusXM Studios в Нью-Йорке. Знаменитость, которую многие помнят по роли в танцевальном фильме "Шаг вперед", появилась в лаконичном мини-платье нежного серо-голубого оттенка с необычной юбкой, немного расклешенной на бедрах.
Образ ее дополнили укладка, несколько украшений и гламурный прозрачные мюли со стразами.
Когда Дженна шла в студию, ее подловили на улице папарацци. Свой образ звезда дополнила белой сумкой и коричневым пальто.
Читайте также:
- В платье на одно плечо и с потрясающим разрезом: Дженна Дьюэнн продемонстрировала красивый образ
- В обтягивающем платье и на шпильках: вечерний образ Дженны Дьюэнн в Лос-Анджелесе
- В компании друг друга: актеры Дженна Дьюэнн и Стив Кази на свидании