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В лаконичном платье и гламурных мюлях: Дженна Дьюэнн сходила на интервью в эффектном луке

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В лаконичном платье и гламурных мюлях: Дженна Дьюэнн сходила на интервью в эффектном луке

Дженна Дьюэнн / Фото: Getty Images

В этом милом платье она акцентировала внимание на своих потрясающих ногах.

Актриса Дженна Дьюэнн посетила радиостанцию SiriusXM Studios в Нью-Йорке. Знаменитость, которую многие помнят по роли в танцевальном фильме "Шаг вперед", появилась в лаконичном мини-платье нежного серо-голубого оттенка с необычной юбкой, немного расклешенной на бедрах.

Дженна Дьюэнн / © Getty Images
Дженна Дьюэнн / Фото: Getty Images

Образ ее дополнили укладка, несколько украшений и гламурный прозрачные мюли со стразами.

Когда Дженна шла в студию, ее подловили на улице папарацци. Свой образ звезда дополнила белой сумкой и коричневым пальто.

Дженна Дьюэнн / © Getty Images
Дженна Дьюэнн / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
248
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