В лаконичном платье и со стильной сумкой: Дженнифер Лоуренс на прогулке в Нью-Йорке

После рождения ребенка знаменитость стала много гулять, поэтому часто попадает под прицел фотографов.

Актрису Дженнифер Лоуренс сфотографировали в Нью-Йорке во вторник, 2 августа, когда она шла по Манхэттену. Звезда "Голодных игр" была одета в длинный коричневый сарафан от бренда Matteau, который сочетала с довольно вместительной прямоугольной сумкой Trademark Sybil Faux Croc Bag и стильными солнцезащитными очками от Luv Lov.

Волосы актриса распустила, а завершили этот лук для прогулки коричневые замшевые мюли и несколько украшений на шее.

Дженнифер Лоуренс / Фото: Getty Images

Несмотря на то, что образ Дженнифер довольно лаконичный, он совсем не бюджетный. Платье 31-летней девушки стоит 420 долларов, а вот брендовая сумка - 498.

Читайте также: