В лаконичном платье культового дизайна: певица Деми Ловато вышла замуж

Деми Ловато / © Associated Press

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Церемония состоялась в воскресенье, 25 мая. Ловато выбрала для свадьбы платье от Vivienne Westwood классического для этого Модного дома дизайна — с корсетом, который подчеркивает талию, драпировками и открытыми плечами.

Платье было выполнено в жемчужном оттенке, а также имело длинный шлейф. Образ невеста дополнила двухъярусной фатой, макияжем, бриллиантовыми украшениями и классической прической «голливудская волна».

«Я давно являюсь поклонницей нарядов Vivienne Westwood», — рассказала Деми изданию Vogue о том, почему выбрала это платье. «Когда я думала о том, [какой стиль платья я хочу], я часто возвращалась к творчеству Вивьен — в частности, к тому, как силуэты действительно подчеркивают изгибы тела, и к ее использованию корсетов», — добавила она.

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Платье было создано в ходе пяти примерок в Лос-Анджелесе, а команда бренда Vivienne Westwood приехала из Лондона, чтобы воплотить образ в жизнь. Весь процесс начался с изображения платья Vivienne Westwood, которое Деми нашла в Интернете. Она объяснила, что оно привлекло ее как своей креативной драпировкой, так и использованием корсета. Работая с командой бренда, изображение послужило отправной точкой, чтобы создать индивидуальное платье специально для Деми.

«Мне нравится все в этом платье», — сказала невеста о своем наряде.

Для приема Деми переоделась в платье-футляр из шелкового атласа цвета слоновой кости с драпированным корсетным верхом, также от Vivienne Westwood. Платье было украшено каскадом жемчужин, ниспадающим с выреза.

«Было уделено так много внимания деталям в украшении бисером платья для приема», — говорит Деми. «Жемчужные детали и драпировка — это такой особенный элемент, и каждая прядь была драпирована и прикреплена вручную, одна за другой. Это единственное в своем роде изделие, которое заставляет меня чувствовать себя такой особенной».

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