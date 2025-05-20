В лаконичном платье с молнией: 24-летняя дочь Кейт Уинслет посетила фотоколл в Каннах

Миа Триплтон / © Associated Press

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Дочь Кейт Уинслет, 24-летняя Миа Триплтон, дебютировала в Каннах — актриса прибыла во Францию, чтобы презентовать публике фильм «Финикийская схема», в котором сыграла главную роль.

Миа Триплтон / © Associated Press

В рамках мероприятия состоялся также фотоколл, на котором актриса и ее коллеги по картине позировали собравшимся фотографам. Миа прибыла на это мероприятие в лаконичном черном платье-миди с молнией на корсете.

Миа Триплтон / © Associated Press

Образ актриса дополнила маникюром винного цвета, мюлями и лаконичнйо прической с собранными волосами. Макияж у нее был легким и лаконичным.

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Также в рамках 78-го кинофестиваля девушка вышла на красную дорожку. Миа блистала перед камерами в изумрудном платье от Oscar de la Renta с золотым украшением спереди и шлейфом, которое напоминало наряд ее матери с церемонии вручения премии «Оскар» в 1998 году.

Миа Триплтон / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press