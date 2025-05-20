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ТСН в социальных сетях

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Категория
Шоу-бизнес
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В лаконичном платье с молнией: 24-летняя дочь Кейт Уинслет посетила фотоколл в Каннах

Молодая актриса сыграла в новом фильме режиссера Уэса Андерсона.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Миа Триплтон

Миа Триплтон / © Associated Press

Дочь Кейт Уинслет, 24-летняя Миа Триплтон, дебютировала в Каннах — актриса прибыла во Францию, чтобы презентовать публике фильм «Финикийская схема», в котором сыграла главную роль.

Миа Триплтон / © Associated Press

Миа Триплтон / © Associated Press

В рамках мероприятия состоялся также фотоколл, на котором актриса и ее коллеги по картине позировали собравшимся фотографам. Миа прибыла на это мероприятие в лаконичном черном платье-миди с молнией на корсете.

Миа Триплтон / © Associated Press

Миа Триплтон / © Associated Press

Образ актриса дополнила маникюром винного цвета, мюлями и лаконичнйо прической с собранными волосами. Макияж у нее был легким и лаконичным.

Также в рамках 78-го кинофестиваля девушка вышла на красную дорожку. Миа блистала перед камерами в изумрудном платье от Oscar de la Renta с золотым украшением спереди и шлейфом, которое напоминало наряд ее матери с церемонии вручения премии «Оскар» в 1998 году.

Миа Триплтон / © Associated Press

Миа Триплтон / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

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