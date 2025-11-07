ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
151
Время на прочтение
1 мин

В лаконичном платье с обнаженными плечами: дочь Кейт Уинслет появилась на церемонии в Лондоне

Молодая актриса получила престижную награду.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Миа Триплтон

Миа Триплтон / © Associated Press

25-летняя Миа Триплтон — дочь оскароносной актрисы Кейт Уинслет — посетила премию журнала Harper’s Bazaar Women Of The Year 2025 («Женщины года»), которая проводилась в Лондоне. На мероприятии она получила награду в категории «Актриса-прорыв».

Миа Триплтон / © Associated Press

Миа Триплтон / © Associated Press

Девушка вышла на красную дорожку в лаконичном черном платье с опущенной линией плеча, а также складками. Наряд подчеркивал фигуру Мии, особенно в зоне талии. Носила она платье в сочетании с черными туфлями и нежным колье на шее с бриллиантами.

Миа Триплтон / © Associated Press

Миа Триплтон / © Associated Press

Напомним, что Миа сыграла в «Финикийская схема» и благодаря этому весной этого года дебютирована на кинофестивале в Каннах. В рамках мероприятия тогда состоялся фотоколл, на котором актриса и ее коллеги по картине позировали фотографам. Миа выбрала тогда лаконичный черный наряд с молнией на корсете.

Миа Триплтон в Каннах / © Associated Press

Миа Триплтон в Каннах / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
151
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie