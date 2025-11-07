В лаконичном платье с обнаженными плечами: дочь Кейт Уинслет появилась на церемонии в Лондоне

Миа Триплтон / © Associated Press

25-летняя Миа Триплтон — дочь оскароносной актрисы Кейт Уинслет — посетила премию журнала Harper’s Bazaar Women Of The Year 2025 («Женщины года»), которая проводилась в Лондоне. На мероприятии она получила награду в категории «Актриса-прорыв».

Миа Триплтон / © Associated Press

Девушка вышла на красную дорожку в лаконичном черном платье с опущенной линией плеча, а также складками. Наряд подчеркивал фигуру Мии, особенно в зоне талии. Носила она платье в сочетании с черными туфлями и нежным колье на шее с бриллиантами.

Миа Триплтон / © Associated Press

Напомним, что Миа сыграла в «Финикийская схема» и благодаря этому весной этого года дебютирована на кинофестивале в Каннах. В рамках мероприятия тогда состоялся фотоколл, на котором актриса и ее коллеги по картине позировали фотографам. Миа выбрала тогда лаконичный черный наряд с молнией на корсете.

