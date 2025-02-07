В лаконичном шелковом наряде: актриса Кристен Белл посетила церемонию

Среди гостей мероприятия появилась актриса Кристен Белл, известная многим по своим ролям в комедиях и как актриса дубляжа.

На этом мероприятии она блистала перед камерами в элегантном шелковом наряде от бренда Adam Lippes, который включал топ с халтером и юбку миди. Дополнила она костюм блейзером от этого же бренда.

Кристен Белл / Фото: Getty Images

Наряд Кристен был однотонным, а украшали его только несколько небольших складок на топе. Волосы она собрала в высокий хвост, сделала лаконичный макияж и завершила лук обувью в тон жакета, а также серьгами с камнями от Nouvel Heritage.

В этом костюме актриса выглядела очень элегантно, однако на этой неделе она не единственная, кто выбрала шелковый наряд в подобном цвете. Также на красную дорожку, но другого мероприятия, вышла актриса Анджелина Джоли и носила длинное платье-комбинацию лаконичного фасона от бренда Brunello Cucinelli.

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