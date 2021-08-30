В лаконичном вечернем наряде и в парике: Сиара попала под прицел фотографов

В лаконичном вечернем наряде и в парике: Сиара попала под прицел фотографов

Показ бренда прошел на площе Сан-Марко.

Американская певица Сиара попала под прицел папарацци в Италии, когда направлялась на показ новой коллекции бренда Dolce & Gabbana, который проходил в Венеции. Звезда появилась в длинном вечернем платье терракотового цвета на одно плечо и дополнила его золотыми украшениями: браслетами-манжетами и крупными серьгами. Завершил этот образ парик с очень длинными волосами.

Сиара / Getty Images

Кстати, это не первый раз за это лето, когда певица появляется в Венеции. В июле Сиара и ее муж - спортсмен Рассел Уилсон, провели в этом итальянском городе несколько дней, чтобы отпраздновать пятую годовщину свадьбы.

Сиара и Рассел Уилсон / Getty Images

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