- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 105
- Время на прочтение
- 1 мин
В лаконичной ансамбле от Michael Kor: Энн Хэтэуэй посетила вручение премии
Актриса сделала паузу в съемках, чтобы появитсся на светском меропряитии.
Американская актриса Энн Хэтэуэй выглядела просто, когда пришла на церемонию вручения премии Golden Heart Awards, что прошла в Нью-Йорке. Она надела наряд черного цвета от бренда Michael Kors, который включал легкий трикотажный топ с короткими рукавами и юбку-штаны.
Талию Энн украшал черный пояс с пряжкой, который она надела довольно креативно и необычно.
Также звезда фильма «Дьявол носит Prada», который сейчас в процессе производства, дополнила образ золотыми украшениями от Bvlgari — знаменитого ювелирного бренда, с которым она сотрудничает.
Волосы Энн распустила и сделала лаконичный макияж без ярких акцентов и лишнего блеска.
Недавно в подобном наряде Энн также видели в Париже на Неделе моды. Она посетила показ бренда Balenciaga, на котором новый креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли презентовал коллекцию весна-лето 2026.