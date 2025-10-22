В лаконичной ансамбле от Michael Kor: Энн Хэтэуэй посетила вручение премии

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Американская актриса Энн Хэтэуэй выглядела просто, когда пришла на церемонию вручения премии Golden Heart Awards, что прошла в Нью-Йорке. Она надела наряд черного цвета от бренда Michael Kors, который включал легкий трикотажный топ с короткими рукавами и юбку-штаны.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Талию Энн украшал черный пояс с пряжкой, который она надела довольно креативно и необычно.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Также звезда фильма «Дьявол носит Prada», который сейчас в процессе производства, дополнила образ золотыми украшениями от Bvlgari — знаменитого ювелирного бренда, с которым она сотрудничает.

Волосы Энн распустила и сделала лаконичный макияж без ярких акцентов и лишнего блеска.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Недавно в подобном наряде Энн также видели в Париже на Неделе моды. Она посетила показ бренда Balenciaga, на котором новый креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли презентовал коллекцию весна-лето 2026.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images