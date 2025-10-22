ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
105
Время на прочтение
1 мин

В лаконичной ансамбле от Michael Kor: Энн Хэтэуэй посетила вручение премии

Актриса сделала паузу в съемках, чтобы появитсся на светском меропряитии.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Энн Хэтэуэй

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Американская актриса Энн Хэтэуэй выглядела просто, когда пришла на церемонию вручения премии Golden Heart Awards, что прошла в Нью-Йорке. Она надела наряд черного цвета от бренда Michael Kors, который включал легкий трикотажный топ с короткими рукавами и юбку-штаны.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Талию Энн украшал черный пояс с пряжкой, который она надела довольно креативно и необычно.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Также звезда фильма «Дьявол носит Prada», который сейчас в процессе производства, дополнила образ золотыми украшениями от Bvlgari — знаменитого ювелирного бренда, с которым она сотрудничает.

Волосы Энн распустила и сделала лаконичный макияж без ярких акцентов и лишнего блеска.

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Недавно в подобном наряде Энн также видели в Париже на Неделе моды. Она посетила показ бренда Balenciaga, на котором новый креативный директор бренда Пьерпаоло Пиччоли презентовал коллекцию весна-лето 2026.

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Образы актрисы Энн Хэтэуэй (19 фото)

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Associated Press

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Энн Хэтэуэй / © Getty Images

Дата публикации
Количество просмотров
105
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie