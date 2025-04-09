В лаконичных образах: правнучки писателя Эрнеста Хемингуэя посетили фэшн-церемонию

Дри и Лэнгли Хемингуэй / © Getty Images

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37-летняя актриса и модель Дри Хемингуэй, которая является дочерью актрисы Мэриел Хемингуэй и правнучкой писателя Эрнеста Хемингуэя посетила мероприятие в Голливуде. Она появилась среди гостей на Fashion Trust U.S. Awards 2025, где вручали награды молодым дизайнерам.

Дри выбрала для своего появления интересный наряд, который включал белый лаконичный топ и легкую лаймовую юбку, украшенную перьями. Образ она дополнила бежевой сумочкой с короткой ручкой, босоножками с ремешками и массивным браслетом на руке. Волосы Дри распустила, а губы накрасила ярко-красной помадой.

Дри и Лэнгли Хемингуэй / © Getty Images

Что интересно, посетила мероприятие она в этот раз не одна, а в компании своей младшей сестры Лэнгли Хемингуэй. Она, как и сестра, модель и актриса, но еще и художница. На мероприятие в Голливуде Лэнгли надела белый брючный костюм в сочетании с черным топом. Ее черные босоножки были такого же дизайна, как и у Дри.

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Напомним, что ранее мы рассказывали вам о трагической жизни тети Дри и Лэнгли — Марго Хемингуэй, а также показывали ее свадебное платье и свадьбу в Париже.