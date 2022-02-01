В лаковом аутфите и с ярким маникюром: Хайди Клум приехала на премьеру фильма

48-летняя супермодель посетила премьеру фильма "Падение луны" в Лос-Анджелесе.
Хайди Клум была среди звездных гостей, которых пригласили на светское мероприятие в Китайский театр TCL в Лос-Анджелесе. Там состоялась премьера фантастического фильма с Холли Берри в главной роли. Актриса также блистала на дорожке.
Клум была одета в лаковый блейзер с тремя тонкими застежками на талии и глубоким вырезом на декольте, лаковые легинсы и ботинки на каблуках. Такой эффектный образ Клум дополнила крокодиловой сумкой, ярко-красным маникюром и насыщенным макияже на лице. Также модель распустила длинные светлые волосы.
В своем Instagram Хайди опубликовала видео, в котором показала, как она собиралась на это светское мероприятие.
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