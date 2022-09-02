В лаковых штанах и в босоножках на шпильках: Изабель Юппер появилась на фотоколле в Венеции

Француженка представила фильм "Синдикалист" режиссера Жан-Поля Саломе, в котором сыграла главную роль.

Изабель Юппер / Фото: Associated Press

К фотографам Юппер вышла вместе со своими коллегами - Жан-Полем Саломе и Грегори Гадебуа. Актриса была одета в черную трикотажную кофту, сочетая ее с лаковыми широкими брюками с высокой талией и босоножками из лаковой кожи на высоких каблуках.

Образ Изабель дополнила черными серьгами с камнями, браслетами на запястье, черным маникюром, а в руке держала маленькую кожаную сумку на короткой ручке.

Изабель Юппер / Фото: Associated Press

Также у знаменитости был макияж со стрелками на веках, а рыжие волосы она уложила локонами.

Ранее мы показывали вам стильный выход Кейт Бланшетт на красной дорожке Венецианского кинофестиваля.

Изабель Юппер / Фото: Associated Press

Читайте также: