В латексном белье и накидке с рюшами: Кайли Дженнер посетила мужскую Неделю моды в Париже

Американская звезда реалити и предпринимательница Кайли Дженнер уже второй год подряд посещает Неделю моды в Париже, где демонстрируются главные новинки грядущего сезона. Но в этот раз она побывала на показах мужских коллекций.

Вчера, 22 января, миллионерша с ног до головы оделась в вещи от бренда Maison Margiela, чтобы посетить показ дизайнера, где была представлена мужская коллекция осень-зима 2023.

Кайли сфотографировали, когда она шла в сопровождении охраны к своей машине. На ней была легкая клетчатая накидка с голубыми рюшами, которую она дополнила серебристыми туфлями со стразами и мини-сумкой. Волосы девушка собрала в высокую прическу.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Под накидкой у Дженнер было латексное белье молочного оттенка, поверх которого она надела голубое мини на бретельках. Снимками этой части образа она поделилась в Instagram.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

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