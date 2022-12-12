В латексном бикини и солнцезащитных очках: Кайли Дженнер релаксировала в бассейне среди снега под открытым небом

Звезда реалити показала фотографии с отдыха на горнолыжном курорте.

Кайли Дженнер опубликовала в Instagram снимки со своего отдыха в заснеженном Аспене.

Знаменитость вместе с подругой Ирис Палмер релаксировала в теплом гидромассажном бассейне под открытым небом и среди снега.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

На Кайле было латексное черное бикини от бренда ее сестры – Хлое Кардашян – Good American, которое прекрасно сидело на ее сексуальной фигуре. Волосы она собрала вверх и надела на лицо черные солнцезащитные очки.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

А перед водными процедурами красавица устроила себе импровизированный фотосет на тренажерах. Поверх купальника Дженнер надела белый халат и бежевые меховые валенки.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Звезда реалити соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя соблазнительные формы.

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Кайли Дженнер / Фото: Instagram Кайли Дженнер

Напомним, на открытии выставки Mugler Couturissime в Бруклинском музее в Нью-Йорке Дженнер произвела фурор в атласном платье Mugler и с роскошным украшением на голове.

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