В латексном боди и в обнимку с рыжим котом: Люпита Нионго на страницах глянца

41-летняя кенийская актриса, лауреатка "Оскара" и кинорежиссер – Люпита Нионго – стала главной звездой летнего выпуска журнала Glamour. На обложке глянца звезда появилась в ярком образе – она была одета в красное латексное боди, а ее образ дополнял "хищный" бордовый маникюр.

Также она примерила эффектный кэтсьют с леопардовым принтом, а также шоколадный кожаный корсет в сочетании с леопардовыми лосинами.

На некоторых фото Люпита позировала с рыжим котом на руках.

"С момента своего дебюта Лупита Нионго возглавляла список самых стильных женщин на красных дорожках. Нет ничего, что она бы не надела, но Нионго признается, что раньше у нее был целый список таких вещей", - гласит подпись под фото.

Напомним, ранее Люпита Нионго вышла на красную дорожку церемонии в эффектном платье с голой спиной. Она появилась на церемонии вручения наград Big Screen Achievement Awards, которая состоялась в рамках CinemaCon.

Люпита Нионго / Фото: Associated Press

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