В латексном бюстгальтере: Аманда Холден поделилась пикантными фото в честь своего дня рождения

В латексном бюстгальтере: Аманда Холден поделилась пикантными фото в честь своего дня рождения

Британская телеведущая и актриса Аманда Холден сегодня празднует день рождения.

По случаю своего 51-летия знаменитость опубликовала в Сети несколько пикантным фотографий с подписью: "Привет, 51". На снимках Аманда запечатлена в латексном черном бюстгальтере и обтягивающей юбке с молнией посередине, которая наполовину расстегнута.

У ведущей Heart FM накручены волосы, на ее лице красивый и насыщенный макияж, а образ дополняют серьги-висюльки из камней. Звезду поздравили в комментариях ее друзья и коллеги.

Ранее на этой неделе Холден публиковала другой пикантный снимок, на котором запечатлена в красном кружевном комплекте белья и с красной розой в руках. А также позировала сидя на полу в шелковой пижаме от Boux Avenue, чтобы отметить День святого Валентина. Фигуре Холден и правда многие могут позавидовать.

В 2021 году Аманда отпраздновала 50-летний юбилей, и тогда ее коллеги на радио устроили ей настоящий сюрприз. Праздновали день рождения ведущей несколько часов в прямом эфире.

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