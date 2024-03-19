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В латексном кэтсьюте и красном тренче: телезвезда в гламурном образе приехала на ночное шоу

В латексном кэтсьюте и красном тренче: телезвезда в гламурном образе приехала на ночное шоу

В латексном кэтсьюте и красном тренче: телезвезда в гламурном образе приехала на ночное шоу

Мия Торнтон / Фото: Getty Images

Мия Торнтон выбрала для своего выхода соблазнительный наряд.

В объективы папарацци попала американская телезвезда Мия Торнтон. Знаменитость в гламурном луке приехала на ночное ток-шоу "Смотрите, что происходит в прямом эфире! с Энди Коэном" в Нью-Йорке.

На Мии был красный лакированный тренч и латексный кэтсьют с пикантным декольте, идеально подчеркнувший ее сексуальные формы.

Мия Торнтон / © Getty Images
Мия Торнтон / Фото: Getty Images

Аутфит она дополнила босоножками цвета металлик на шпильках. Волосы Торнтон собрала в низкий пучок, сделала насыщенный макияж с пышными накладными ресницами, в ушах у нее были бриллиантовые серьги-гвоздики. Молочные маникюр и педикюр завершили лук телезвезды.

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