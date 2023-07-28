В латексном корсете и лосинах: украинская певица похвасталась сексуальным декольте

Украинская певица SHADU снялась в новой фотосессии, в которой продемонстрировала два эффектных образа.

Сначала звезда позировала перед объективом фотокамеры в сексуальном латексном наряде, состоявшем из лосин, корсета и перчаток. Главным акцентом в ее луке было соблазнительное декольте.

SHADU/Прессслужба

Певица продемонстрировала еще один аутфит во всем черном. На ней были прямые брюки и корсет, который прекрасно подчеркнул ее тонкую талию и пышный бюст.

SHADU/Прессслужба

Кроме того, SHADU похвасталась новой прической – она перекрасилась в красный цвет.

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