В латексном кроп-топе и блейзере: Ким Кардашьян блеснула стильным луком

Ким Кардашьян – королева эпатажа. Каждый ее выход в свет обсуждается и рассматривается в СМИ буквально под микроскопом.

Ким посетила бутик Dolce & Gabbana в Милане накануне показ бренда на Миланской неделе моды. В этот день на ней был комплект с пряжками, который состоял из кожаной укороченной куртки и мини-юбки с высокой талией, дополненными ремнями, стоимостью более 8100 тысяч долларов (что эквивалентно почти 300 000 гривен).

Кардашьян дополнила аутфит высокими кожаными сапогами в тон на каблуках. Ее длинные черные волосы были распущены и уложены, на лице был макияж с пышными наращенными ресницами, а губы подчеркнуты нюдовой матовой помадой и карандашом. Также у Ким был сделан светлый маникюр.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

Говорят, Ким сопровождало множество телекамер, вероятно, звезда не просто так приехала в бутик бренда в Милане, а снимала там предстоящий эпизод The Kardashians (американское реалити-шоу о личной жизни семьи Кардашьян-Дженнер, съемки которого стартовали в 2022 году).

А в блоге в Instagram тем временем звезда реалити показала другой лук. Она надела черный латексный кроп-топ, удлиненный блейзер и, похоже, кожаные брюки и сфотографировалась так у белой стены. В подписи к снимку Кардашьян коротко написала: "Улыбаюсь изнутри". Стоит отметить, что Ким в последнее время весьма похорошела.

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