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В латексном мини: Хейли Бибер в пикантном луке запечатлели в Лондоне

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
677
Время на прочтение
1 мин
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В латексном мини: Хейли Бибер в пикантном луке запечатлели в Лондоне

Хейли Бибер / Фото: Getty Images

26-летняя модель и жена Джастина Бибера – Хейли – часто попадает под прицел папарацци.

Сегодня Хейли прилетела в Лондон и была запечатлена фотографами возле отеля Chiltern Firehouse. Одета Хейли была очень привлекательно: в короткое латексное платье на одно плечо и с застежкой сбоку, полупрозрачные колготы, а на плече у нее была маленькая сумка.

Хейли сделала короткую стрижку, легкий макияж на лице и надела серьги-клипсы. Также у девушки был красивый светлый маникюр, на запястье – золотой браслет, а на пальце кольцо с большим бриллиантом.

Хейли Бибер / © Getty Images
Хейли Бибер / Фото: Getty Images

Хейли Бибер любит носить одежду из кожи и латекса. Во время недавнего отдыха на курорте в Аспене модель прогуливалась в длинном кожаном плаще от Saint Laurent.

Хейли Бибер / © Getty Images
Хейли Бибер / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
677
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