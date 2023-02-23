В латексном мини: Хейли Бибер в пикантном луке запечатлели в Лондоне

26-летняя модель и жена Джастина Бибера – Хейли – часто попадает под прицел папарацци.
Сегодня Хейли прилетела в Лондон и была запечатлена фотографами возле отеля Chiltern Firehouse. Одета Хейли была очень привлекательно: в короткое латексное платье на одно плечо и с застежкой сбоку, полупрозрачные колготы, а на плече у нее была маленькая сумка.
Хейли сделала короткую стрижку, легкий макияж на лице и надела серьги-клипсы. Также у девушки был красивый светлый маникюр, на запястье – золотой браслет, а на пальце кольцо с большим бриллиантом.
Хейли Бибер любит носить одежду из кожи и латекса. Во время недавнего отдыха на курорте в Аспене модель прогуливалась в длинном кожаном плаще от Saint Laurent.
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