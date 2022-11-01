В латексном мини и майке-алкоголичке: Меган Фокс и ее жених повторили образы Памелы Андерсон и Томми Ли

Актриса решила повторить образ самой знаменитой блондинки в мире и ее экс-мужа.
Эффектная брюнетка Меган Фокс перевоплотилась до неузнаваемости для одной из вечеринок по случаю Хэллоуина. На пати она пришла со своим женихом Колсоном Бэйкером, более известным под сценическим именем Machine Gun Kelly.
Пара уже отличилась несколькими эпатажными луками ранее, но в этот раз для вечеринки в Беверли-Хиллз решили переодеться культовой парочкой из 90-х - секс-символом Памелой Андерсон и ее бывшим мужем - рокером группы Mötley Crüe Томми Ли.
На Меган было красно-розовое латексное мини-платье с декольте, парик с белыми волосами и и прозрачные туфли. Дополнили ее образ длинный маникюр и яркий макияж.
Колсон надел кожаные штаны, ботинки и белую классическую майку, которая в народе называется "алкоголичкой". Он также надел парик и стал брюнетом на этот вечер.
Точно в таких же образах в 1995 годы появились на вечеринке в честь открытия Hard Rock Hotel & Casino в Лас-Вегасе Памела Андерсон и Томми Ли. Это событие состоялось через месяц после свадьбы пары на пляже.
Приблизительно в это же время молодожены затеяли ремонт в доме и наняли разнорабочих. Вели знаменитости себя безобразно, постоянно придумывая новые нелепые задания для работников, сами при этом целыми днями бездельничали дома, валялись у бассейна, пили алкоголь и курили марихуану. В результате этого, рабочие решили отомстить и украли у знаменитостей из сейфа их домашнее секс-видео.
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