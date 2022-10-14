В латексном мини-платье и сапогах: Кайли Дженнер сходила с бойфрендом-рэпером на свидание

25-летнюю звезду реалити-шоу и основательницу косметической компании Кайли Дженнер сфотографировали на улице в Лос-Анджелесе, когда она направлялась на свидание со своим бойфрендом - рэпером Трэвисом Скоттом. Пара держалась за руки и шла на ужин в ресторан Craig's.

На Кайли было эффектное черное латексное платье на тонких бретелька, украшенное цветком на декольте и бедре. Дополнила она свой вечерний образ мини-сумкой и сапогами на шпильках.

Свои длинные волосы красотка распустила, на лице у нее был довольно лаконичный макияж с акцентом на шубах. Из украшений она отдала предпочтение паре бриллиантовых сережек-пусетов.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

В отличии от своей гламурной спутницы, Трэвис надел рваные джинсы, футболку с принтом и теплую куртку. Также на нем была кепка, солнцезащитные очки и несколько украшений с огромными бриллиантами.

Кайли Дженнер / Фото: Getty Images

Напомним, что пара не жената, но воспитывает двух совместных детей - дочь Сторми и сына Вульфа, который родился зимой этого года.

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