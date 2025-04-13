В латексном мини-платье с глубоким вырезом: яркая Кайли Дженнер на вечеринке

Кайли Дженнер опубликовала в Instagram снимки своего яркого аутфита, в котором она предстала на вечеринке у Палм-Спрингс.
Звезда реалити выбрала для своего появления латексное мини-платье лимонного цвета с глубоким соблазнительным вырезом. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.
У Дженнер была объемная укладка с локонами, макияж в нежных оттенках и длинный маникюр со звездочками.
Напомним, бойфренд Кайли Дженнер – Тимоти Шаламе – на церемонии вручения премии «Оскар 2025» появился в желтом костюме от бренда Givenchy.