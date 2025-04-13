В латексном мини-платье с глубоким вырезом: яркая Кайли Дженнер на вечеринке

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

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Кайли Дженнер опубликовала в Instagram снимки своего яркого аутфита, в котором она предстала на вечеринке у Палм-Спрингс.

Звезда реалити выбрала для своего появления латексное мини-платье лимонного цвета с глубоким соблазнительным вырезом. Наряд прекрасно подчеркнул ее стройную фигуру.

Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

У Дженнер была объемная укладка с локонами, макияж в нежных оттенках и длинный маникюр со звездочками.

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Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер

Напомним, бойфренд Кайли Дженнер – Тимоти Шаламе – на церемонии вручения премии «Оскар 2025» появился в желтом костюме от бренда Givenchy.

Тимоти Шаламе / © Associated Press

Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли Дженнер и Сторми / © Getty Images Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер и Трэвис Скотт / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Instagram Кайли Дженнер Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Кайли Дженнер / © Associated Press Кайли Дженнер и ее дочь Сторми / © Getty Images Кайли Дженнер / © Getty Images Ким Кардашьян и Кайли Дженнер / © Getty Images