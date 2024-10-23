В латексном мини-платье с откровенным декольте: модель в соблазнительном образе попала под прицел папарацци

28-летняя Брукс Нейдер в пикантном луке total black вышла в свет.

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала американская модель Брукс Нейдер. Девушка продемонстрировала на улицах города сексуальный образ.

На Брукс было черное латексное мини-платье, хорошо обтягивающее ее стройную фигуру. Наряд имел откровенное декольте, которое подчеркнуло ее сексуальный бюст.

Брукс Нейдер / Фото: Getty Images

Аутфит девушка дополнила снимающимися латексными рукавами, черными капроновыми гольфами и лакированными черными босоножками на высокой платформе и каблуках. Шею Нейдер украсила широким черным чокером, а уши – золотисто-черными серьгами. В руке она несла черную сумку, декорированную перьями.

У модели была красивая укладка с локонами, макияж с акцентом на глазах и светлый маникюр.

Напомним, Брукс Нейдер пришла на вечеринку бренда Sports Illustrated Swimsuit Issue в черном вязаном платье, состоявшем из нитей с зеленым бисером. Под нарядом были бежевые стринги, а вот бюстгальтер отсутствовал.

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